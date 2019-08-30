Глава фонда образования рассказал, почему школьникам не стоит удлинять летние каникулы

Сергей Комков, президент Всероссийского фонда образования, поделился со «Звездой» своим мнением по вопросу продления летних каникул в российских школах. По его словам, у данной инициативы вряд ли есть большая перспектива.

Комков рассказал, что подобные инициативы неоднократно обсуждались во множестве стран мира, но процесс обучения в них отличается от российского.

«Там решили, что максимально, на сколько можно продлить начало учебного года, - это на две недели. И то только потому, что у них окончание учебного года в июне, а не в мае, как в России. Нам тогда надо продолжительность учебного года увеличивать и заканчивать его в июне», - заявил Комков.

Он также отметил, что очень небольшой процент населения страны, всего 3-5%, использует так называемый бархатный сезон в начале осени для отдыха. Поэтому отодвигать начало учебного года для этого не представляется необходимым.

Отвечая на вопрос о том, могут ли быть в подобной инициативе заинтересованы сами преподаватели, Комков заявил, что такое вряд ли возможно, так как учителю проще вовремя уложиться в объем часов, а не нагонять потом потерянные за сентябрь.

«Я бы не стал идти на такие меры. Мы спешим ломать сложившиеся у нас классические формы и устои в процессе образования. Эта система уже отработана, и не стоит ее ломать», - подытожил Комков.

Напомним, депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября. По его словам, это могло бы поспособствовать лучшему их отдыху либо предоставило бы возможность, к примеру, подзаработать.