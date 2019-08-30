В Варшаве взорвалась машина с газовыми баллонами

Фургон с газовыми баллонами взорвался сегодня в Варшаве. В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.

На кадрах, которые публикуют в социальных сетях очевидцы, видно, что от автомобиля практически ничего не осталось. По данным местной полиции, взрыв был настолько сильный, что части машины разбросало на несколько десятков метров.

Отмечается, что в результате взрыва есть жертвы и пострадавшие, однако точное их число пока не называется.