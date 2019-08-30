Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире «Дорога памяти» ТЕГИ

Внучка Героя Советского Союза Малинина рассказала, как Рокоссовский спас жизнь ее деду

Ирина Лосик
Мария Барабанова
14:13 30.08.2019
Герой Советского Союза Михаил Малинин в 1942 году едва не погиб от осколка снаряда, влетевшего в штаб. Но Константин Рокоссовский заслонил его своим телом и спас от смертельного ранения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Внучка героя Советского Союза Михаила Малинина Надежда Малинина рассказала, как в марте 1942 года маршал Константин Рокоссовский заслонил собой ее деда и спас таким образом ему жизнь.

«Мой дедушка в период с 1941 по 1944 год был начальником штаба фронта у Константина Рокоссовского. Восьмого марта 1942 года они работали в своем штабе. А Рокоссовский, надо сказать, вообще очень часто принимал решения сообща. Он склонился над картой, он рассматривал момент, который ему показывал мой дед. Это, скажем так, перед Сталинградской битвой. Это как раз все подготовительные мероприятия, которые начались уже в тот промежуток времени. И он в какой-то момент заслоняет моего деда, раздается взрыв. Шальной осколок влетает в штаб. И Константин Константинович тяжело ранен. Если бы хоть на миллиметр он отстранился, моего дедушки не было бы в живых: этот осколок пробил бы ему голову. Истекая кровью, он добился того, чтобы мой дед остался вместо него исполнять обязанности командующего 16-й армией. И в дальнейшем они шутили. Константин Константинович говорил: "Я спас тебя в 42-м, а ты меня - в 41-м"», - сказала Малинина.

Проект «Дорога памяти» рассказывает о героях Великой Отечественной войны. Потомки фронтовиков вспоминают о своих предках, защищавших Родину от фашизма. Короткие правдивые истории о наших героях призваны показать богатую палитру человеческих судеб. На «Дороге памяти» в одном строю идут все - от рядовых до маршалов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата30.08.2019, 12:38
Километровый шлейф пыли: посадка Ил-76 в степи попала на видео
Дата26.08.2019, 12:29
Назван состав сборной России по футболу на сентябрьские матчи отбора ЧЕ-2020
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата30.08.2019, 13:55
Начались испытания вертолета Ми-35П с подвижной пушкой и ракетами «Вихрь»
Дата25.08.2019, 15:54
Самолет, тягач и «полуторки»: видео редчайших артефактов, найденных в Арктике
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
«Дорога памяти»
14:13 В стране и мире
Видео
Внучка Героя Советского Союза Малинина рассказала, как Рокоссовский спас жизнь ее деду
23:40 В стране и мире
Видео
«Дорога памяти»: актер Щербаков рассказал, как блокада Ленинграда свела судьбы его родителей
11:54 В стране и мире
Видео
«Дорога памяти»: режиссер Александр Басов рассказал о смешном случае с его отцом при штурме Кенигсберга
18:20 В стране и мире
Видео
«Дорога памяти»: сын маршала авиации Руденко рассказал о подготовке к подписанию акта о капитуляции Германии
00:33 В стране и мире
Видео
«Дорога памяти»: дочь маршала Еременко рассказала о подвиге Ивана Флерова, героически погибшего, спасая Москву
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
14:21 В стране и мире
Видео
Глава фонда образования рассказал, почему школьникам не стоит удлинять летние каникулы
13:19 В стране и мире
Вышинскому после освобождения из-под стражи не вернули его паспорт
13:13 В стране и мире
Западные СМИ назвали «главный сюрприз» МАКС-2019
13:06 В стране и мире
Видео
В Варшаве взорвалась машина с газовыми баллонами
12:53 В стране и мире
Видео
Лето прошло: в Свердловской области выпал снег
События дня
События дня
МАКС-2019
Пожары в Сибири
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Битва роботов: опубликован новый трейлер следующего «Терминатора»
В США обнаружены тайные посмертные снимки Мэрилин Монро
Рост пенсий и изменения в школьной программе: какие нововведения ждут россиян с 1 сентября
Видео
Депутат Рады попытался говорить на украинском и вызвал хохот: видео
Видео
Медвежьи спа-процедуры: зоопарк Москвы опубликовал новое видео с пандами
В Госдуме предложили продлить летние каникулы для школьников
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.