Внучка Героя Советского Союза Малинина рассказала, как Рокоссовский спас жизнь ее деду

Внучка героя Советского Союза Михаила Малинина Надежда Малинина рассказала, как в марте 1942 года маршал Константин Рокоссовский заслонил собой ее деда и спас таким образом ему жизнь.

«Мой дедушка в период с 1941 по 1944 год был начальником штаба фронта у Константина Рокоссовского. Восьмого марта 1942 года они работали в своем штабе. А Рокоссовский, надо сказать, вообще очень часто принимал решения сообща. Он склонился над картой, он рассматривал момент, который ему показывал мой дед. Это, скажем так, перед Сталинградской битвой. Это как раз все подготовительные мероприятия, которые начались уже в тот промежуток времени. И он в какой-то момент заслоняет моего деда, раздается взрыв. Шальной осколок влетает в штаб. И Константин Константинович тяжело ранен. Если бы хоть на миллиметр он отстранился, моего дедушки не было бы в живых: этот осколок пробил бы ему голову. Истекая кровью, он добился того, чтобы мой дед остался вместо него исполнять обязанности командующего 16-й армией. И в дальнейшем они шутили. Константин Константинович говорил: "Я спас тебя в 42-м, а ты меня - в 41-м"», - сказала Малинина.

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