В Москве-реке обнаружили тело главы Global Safe Group Дениса Щепетьева

Утром в пятницу, 30 августа, в Москве-реке обнаружили тело президента компании Global Safe Group Дениса Щепетьева. Он был одет в деловой костюм.

По сведениям правоохранительных органов, при себе у мужчины также имелись пропуск на работу и другие удостоверения. Управление Следственного комитета РФ по городу Москве инициировало доследственную проверку по факту произошедшего. Смерть отца подтвердил и сын Щепетьева Николай.

«Я не знаю, что именно случилось, но, к сожалению, его больше нет», - заявил он ТАСС.

Компания Global Safe Group занимается установкой систем защиты, в том числе видеокамер слежения. Ранее Щепетьев возглавлял компанию «Цезарь сателлит», которая тоже занималась системами защиты.