Вышинскому после освобождения из-под стражи не вернули его паспорт

Адвокат главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, освобожденного ранее из-под стражи в зале суда, заявил, что его подзащитному не вернули после этого паспорт. Адвокат Андрей Доманский собирается требовать возвращения документов.

Юрист также отметил, что Вышинский не стал изменять своей позиции касательно обмена Россией и Украиной удерживаемых странами лиц. Глава РИА Новости Украина изначально отказался от обмена и впоследствии иного мнения не выражал. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, апелляционный суд в Киеве решил освободить Вышинского из-под стражи под личное обязательство после того, как он находился под стражей в течение около 470 дней. Журналиста арестовали в мае 2018 года и объявили, что его подозревают в госизмене. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.