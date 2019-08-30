Западные СМИ назвали «главный сюрприз» МАКС-2019

Одним из главных сюрпризов авиасалона МАКС-2019 стало появление Су-47 «Беркут» и редкая возможность сделать его снимок. Об этом пишет в издании The Aviationist авиаэксперт Том Демерли.

Экспериментальный истребитель с крыльями обратной стреловидности публика в последний раз видела еще в 2007 году. И вот сейчас, отмечает обозреватель, «один из лучших образцов работы российских конструкторов» был продемонстрирован вновь.

«Появление вчера истребителя Су-47 «Беркут» оказалось приятным сюрпризом для примерно 20 фотографов, находившихся вечером на смотровой площадке "Трубы" рядом с забором аэропорта Жуковский», - рассказал автор.

По словам Демерли, сначала истребитель было сложно идентифицировать, так как он находился за тягачом и машиной сопровождения. Но когда он приблизился к смотровой площадке, авиаэксперты сразу поняли, что получили возможность увидеть нечто особенное.

Су-47 «Беркут» впервые поднялся в небо в сентябре 1997 года. Перспективный палубный истребитель был выполнен в единственном экземпляре. Он предназначался для испытаний передовых технологий. Самой главной особенностью «Беркута» стали крылья обратной стреловидности. Еще две особенности внешне не бросались в глаза, но они были очень значимыми для того времени - это цифровая система управления на основе электроприводов и композитные материалы в элементах корпуса. Именно Су-47 положил начало разработке нынешних машин пятого поколения Су-57.