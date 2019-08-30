Названо место проведения Евровидения-2020
Песенный конкурс пройдет в Роттердаме.
© Фото: ТРК "Звезда"
Песенный конкурс пройдет в Роттердаме.
|
Названо место проведения Евровидения-2020
Песенный конкурс пройдет в Роттердаме.
© Фото: ТРК "Звезда"
Песенный конкурс пройдет в Роттердаме.
В ДPУГИХ CMИ
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