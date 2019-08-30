В кузбасском лесу нашли десятки мешков с черепами

В лесу около кузбасского города Белово обнаружили мешки с отходами животного происхождения. Вместе с останками неизвестные бросили множество бутылок из-под алкоголя.

Свалку нашли в овраге рядом с дорогой. По словам очевидцев, обнаруживших «кладбище домашних животных», дышать рядом с этим местом было невозможно.

Как сообщает портал «Мое Белово», количество брошенных в лесу останков может исчисляться даже сотнями мешков. Ко всему прочему, в мусоре были найдены даже целые тела погибших животных. Судя по истлевшим костям, свалка находится рядом с Белово достаточно давно.