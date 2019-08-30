Лето прошло: в Свердловской области выпал снег
На севере Свердловской области пошел снег, а в Нижнем Тагиле выпал град.
© Видео: news.tagilonline, Instagram © Фото: news.tagilonline, Instagram
Жители Свердловской области делятся в Сетях фото и видео выпавшего в регионе первого снега.
«Вот и лето прошло», - комментируют аномальную погоду пользователи Сети.
А Нижний Тагил в ночь на 30 августа засыпало крупным градом. Ледяной крошкой покрылись дороги, газоны и дворы города.
По данным Уральского гидрометцентра, в ближайшие дни на севере Свердловской области ожидаются заморозки до -2 °С. В выходные температура воздуха в разных уголках региона будет колебаться от +2 до +15 °С.