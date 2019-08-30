Лето прошло: в Свердловской области выпал снег

По данным Уральского гидрометцентра, в ближайшие дни на севере Свердловской области ожидаются заморозки до -2 °С. В выходные температура воздуха в разных уголках региона будет колебаться от +2 до +15 °С.

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