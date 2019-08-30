Роспотребнадзор: 98% точек с шаурмой в Москве работает с нарушениями

В Москве 98% проверенных Роспотребнадзором уличных точек по продаже шаурмы работали с нарушениями. Масштабную инспекцию ведомство проводило с мая по август.

Специалисты проверили 66 объектов и одобрили работу лишь одного из них. Выяснилось, что у подавляющего большинства точек отсутствуют санитарные документы на мясо и овощи, а также маркировки готовой продукции с датой производства. Условия хранения также не соблюдаются: шаурма хранится при температуре выше +20 градусов при допустимых +4…+6, не учитывается товарное соседство. Санитарное состояние помещений оказалось неудовлетворительным, в них отсутствовал подвод воды и не проводилась дезинфекция, а повара работали без перчаток и не имели медицинских справок.

Около 50% исследованных проб продукции не прошли проверку по микробиологическим показателям, а на смывах с рук персонала и оборудования обнаружили бактерии кишечной палочки, рассказали в управлении Роспотребнадзора по Москве. В результате более 600 кг сырья и готовой шаурмы пришлось уничтожить.

Деятельность 23 точек приостановили, еще 23 дела находятся на рассмотрении в районных судах. Общая сумма административных штрафов для предпринимателей составила 665 тысяч рублей, добавили в ведомстве.