Макрон и Зеленский провели телефонные переговоры

Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Украины Владимир Зеленский провели в четверг, 29 августа, телефонный разговор. Французский лидер поздравил коллегу с оказанной ему Радой поддержкой, а также высказал надежду продвигаться и дальше в урегулировании украинского кризиса.

«Он (Макрон) поздравил его (Зеленского) с поддержкой, оказанной Верховной Радой и новому премьер-министру Украины Алексею Гончаруку и его правительству», - сообщили в Елисейском дворце.

Также главы двух государств обсудили итоги переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в резиденции Форт Брегансон и саммита G7. Макрон напомнил о всеобщем стремлении к урегулированию конфликта на востоке Украины.

«В связи с проведением в сентябре встречи глав государств и правительств в нормандском формате, он (Макрон) напомнил о всеобщем стремлении к скорейшему прогрессу в области безопасности и политических мер, необходимых для урегулирования конфликта на востоке Украины», - говорится в коммюнике.

Напомним, что переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона, которые состоялись на юге Франции в резиденции Форт Брегансон, продолжались более 3,5 часов. Тогда одной из тем, которую обсуждали два президента, стал конфликт в Донбассе.