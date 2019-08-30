СМИ: должникам предложат выкупать кредиты у банков

В Минэкономразвития разрабатывают поправки в законопроекты о взыскании долгов физлиц и о микрофинансовой деятельности, которые позволят гражданам РФ выкупать у банков и микрофинансовых организаций свои просроченные долги до передачи их коллекторам.

В пояснительной записке, которую приводит «КоммерсантЪ», отмечается, «что из-за трудной жизненной ситуации» должник может быть неспособен далее исполнять свои обязательства. В таких случаях кредитные организации часто отказывают в просьбе о реструктуризации долга и продают его коллекторским агентствам, а те, в свою очередь, нередко «ущемляют права должника».

В Минэкономразвития предложили обязать кредиторов перед заключением договора с коллекторами предлагать заемщику выкупить долг. Должник также получит право перекупить свой долг по двукратной цене у нового владельца в любое время.

Предполагается, что такие правила будут распространяться на добросовестных заемщиков. Злостных неплательщиков они не коснутся.