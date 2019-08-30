СБУ: Обмен заключенными между Украиной и РФ в пятницу не состоится

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией в пятницу не состоится, окончательной даты пока нет. Об этом сообщил источник в пресс-службе СБУ.

Он также отметил, что никаких препятствий для обмена нет, переговорный процесс идет по плану, пишет «Интерфакс-Украина».

Ранее пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook сообщила о продолжении переговорного процесса по обмену заключенными между Киевом и Москвой. Она также призвала журналистов не распространять непроверенную информацию и «набраться терпения».

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об «определенных контактах» по подготовке к обмену удерживаемых лиц в России и на Украине. Детали переговоров в Кремле раскрывать не стали.