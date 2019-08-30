Сель сошел на железнодорожные пути в Приморье

Селевые потоки сошли на железнодорожную ветку в Приморье, один из путей участка Смоляниново - Новонежино перекрыт. Об этом сообщила Дальневосточная железная дорога.

Как отметили в ДВЖД, на движение пассажирских поездов инцидент не повлиял, последствия схода селя ликвидируют восстановительные поезда станций Первая Речка и Партизанск.

Во Владивостоке затоплены улицы, а местный аэропорт прекратил внутренние авиарейсы. В регионе, где действует режим ЧС, снова прошли сильные дожди. Из-за повреждения электропроводки без света остались более четырех тысяч человек.

В соседнем Хабаровском крае уровень воды в Амуре превысил опасную отметку на полметра. Группировка военнослужащих, которые укрепляют дамбу, увеличена почти вдвое - до 120 человек. За сутки сводный отряд Восточного военного округа отгрузил более тысячи кубометров грунта. Защитное сооружение готово наполовину.