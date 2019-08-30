На Украине предрекли новый Чернобыль

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил о надвигающейся на страну угрозе ядерной катастрофы. Экс-депутат Рады рассказал, что ремонт на 4-м реакторе Запорожской атомной электростанции был проведен с множественными нарушениями, которые могут стать причиной новой техногенной катастрофы.

Червоненко отметил, что после выявления нарушений они были зафиксированы Комиссией по ядерной энергетике. При этом доклад он получил, как «только в спецслужбах передают - через пять телефонов, почтовых ящиков и серверов».

«Информация звучит так: Комиссия по ядерному регулированию признает, что ремонт проведен с огромными нарушениями ввиду отсутствия запчастей. Это что, к конструктору "Лего" запчастей нет? Нам мало Чернобыля или Запорожью мало дыма?» - заявил экс-министр в эфире телеканала NewsOne.

Ранее Червоненко заявил, что Украина может также лишиться своей газотранспортной системы уже в 2019 году. Он выразил надежду на то, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский не допустит потери ГТС.