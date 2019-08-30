Путин поздравил Лукашенко с 65-летием

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Александру Лукашенко по случаю его 65-летия. Глава РФ пожелал своему белорусскому коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов. Путин оценил вклад Лукашенко в развитие дружественных отношений между Россией и Белоруссией. Глава РФ подчеркнул, что Москва всегда готова к товарищескому диалогу и конструктивной совместной работе с Минском.

Между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко также состоялся телефонный разговор. По данным пресс-службы белорусского лидера, президенты союзных государств обсудили по телефону двусторонние отношения. Кроме того, главы РФ и Белоруссии обменялись мнениями по международным вопросам.