СМИ: Краснодар и Крымский мост могут связать новой автотрассой

Минтранс, Росавтодор и Автодор обсуждают возможность постройки новой бесплатной скоростной трассы между Крымским мостом и Краснодаром. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в организациях.

Сейчас проехать в данном направлении возможно через Крымск и Джигинку либо через Славянск-на-Кубани в поселок Темрюк. По данным издания, новую дорогу планируется построить в связке еще с одной будущей трассой.

Утверждается, что автодорога может пройти практически от Темрюка до Дальнего западного обхода Краснодара. Протяженность трассы может составить 128 километров, и станет она фактически новым направлением шоссе А289. Ориентировочно работы по возведению могут быть закончены в 2022 году.

Между тем Крымский мост 12 августа побил рекорд трафика. За сутки по нему проехали 35 989 машин при прежнем суточном максимуме в 35 307 автомобилей.