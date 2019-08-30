На Дальнем Востоке аварийные службы, спасатели и военные борются с последствиями наводнений

На Дальний Восток, где из-за ливней введен режим ЧС, вновь обрушились сильные дожди. В столице Приморья Владивостоке нарушено движение автобусов и трамваев. Как сообщает региональная ГИБДД, подтоплено уже 14 участков дорог, одна полностью перекрыта. Залиты подземные переходы. Коммунальные и дорожные службы круглосуточно работают в авральном режиме.

Последствия ливней устраняют и за пределами города. Мобильные насосные станции откачивают воду. Людей и домашних животных, оказавшихся в затопленных районах, спасатели вывозят на лодках. По последним данным, в зоне наводнения оказались 90 населенных пунктов в четырех регионах Дальнего Востока.

Сложная ситуация и в Хабаровском крае, где продолжает повышаться уровень воды в реке Амур - он уже преодолел отметку семь метров, что больше чем на метр превышает опасные значения.

В Комсомольске-на-Амуре усилена группировка военных: подразделения инженерных войск наращивают дамбу до уровня 8,8-9 метров.