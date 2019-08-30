МАКС-2019 для широкой публики: чем отметится первый открытый день авиасалона

В подмосковном Жуковском Международный авиакосмический салон открыл свои двери для широкой публики. Три дня он работал только для специалистов авиаотрасли, но теперь полюбоваться на ее достижения смогут все желающие.

В пятницу, 30 августа, в небе над Жуковским зрители увидят пролет вертолетов военного назначения, от Ми-35М до знаменитого Ка-52, а вслед за ними и самолетов.

Над аэродромом пролетят знаменитый штурмовик-легенда Ил-2, истребитель МиГ-15 и новейший истребитель пятого поколения Су-57, невидимый для радаров и способный на невероятные маневры.

Демонстрационные полеты закончатся в 17 часов вечера. Большинство машин, которые поднимутся в воздух, можно будет увидеть и на земле, на статической стоянке.

Добраться до Жуковского можно на личном автомобиле, электричке или автобусе. На территории бывшего соседнего аэропорта Быково организована парковка на 12 тысяч автомобилей и есть автобусы, которые бесплатно доставят непосредственно до МАКС-2019. В случае с железной дорогой следует ехать до станции 42-й километр либо Отдых с Казанского вокзала. На станциях также работают бесплатные автобусы, следующие до авиасалона.