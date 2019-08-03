Племянница Скрипаля рассказала о его телефонном звонке в Россию

Племянница отравленного в Солсбери британского шпиона Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль рассказала о новом звонке дяди. Он произошел 26 июня.

«Все его звонки длятся не более пяти минут. Видимо, именно столько ему разрешают с нами говорить», - сказала Скрипаль.

В ходе разговора Скрипаль сообщил, что не намерен возвращаться в Россию. Виктория отметила, что мать отравленного шпиона ждала, что он им позвонит на ее день рождения.

«Бабушка была очень расстроена», - сказала она РИА Новости.

Напомним, британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте прошлого года в Солсбери. В случившемся Великобритания бездоказательно обвинила РФ, что спровоцировало крупный международный скандал. В свою очередь, в Москве категорически отвергают все обвинения Лондона.