Врачи рассказали о вреде кофе при усталости

Кофе в больших количествах плохо влияет на людей с хронической усталостью. У тех, кто долго работал без отдыха, напиток может вызвать вместо бодрости обратный эффект – вся усталость наваливается разом, рассказала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Последствиями этого могут стать мигрени и нарушение сна. Последний же фактор еще и провоцирует проблемы с весом.

Помимо этого, отметила доктор, кофе стимулирует перистальтику, поэтому людям с послаблением стула лучше заряжаться энергией при помощи зеленого чая. Кофе также обладает мочегонным эффектом и может вымывать кальций из организма.

«Женщинам в период менопаузы лучше пить кофе только с молоком», – сказала Нуриева «Вечерней Москве».

Людям с пониженным давлением диетолог порекомендовала пить сладкий черный кофе, но только зерновой, а не растворимый.

«Растворимый продукт прошел через огромное количество технологических процессов, и говорить о том, что из него мы получим какие-то полезные экстракты, нельзя», – пояснила она.

Ранее эксперты рассказали, что кофе снижает риск развития ряда болезней. В частности, в небольших количествах он способен помогать при депрессиях.