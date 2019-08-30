Названа дата презентации iPhone 11

Корпорация Apple назвала дату презентации новых смартфонов iPhone. Мероприятие назначено на 10 сентября.

Предполагается, что следующий iPhone XR выйдет в пяти расцветках: зеленой, синей, желтой, красной и фиолетовой (именно в эти цвета оформлен логотип компании в приглашениях на презентацию). Смартфон получит двойную камеру с двукратным приближением. Отличием двух новых iPhone XS станет тройная основная камера со сверхширокоугольным модулем.

Все модели также оснастили улучшенной системой FaceID, распознающей лицо владельца. Технологии же 3D Touch гаджеты, напротив, лишились, пишет «Лента.ру». Помимо смартфонов, на мероприятии презентуют операционную систему iOS 13 и новый MacBook с диагональю 16 дюймов и разрешением 3072 на 1920 пикселей.