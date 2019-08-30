Звездные войны: Трамп обозначил космос следующей областью военных действий
На официальной церемонии, посвященной началу работы космического командования США, Дональд Трамп заявил, что космос станет следующей областью для военных действий.
«Космическое командование будет защищать ключевые интересы США в космосе - следующей области военных действий», - сказал он.
По мнению американского лидера, теперь космос должен рассматриваться точно также, как земля, море и воздух. Он также подчеркнул, что основная цель космического командования – это доминирование в космосе.
«Лучший способ предотвращения конфликтов - это подготовиться к победе», - приводит слова Трампа РИА Новости.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что американские астронавты быстрее всех доберутся до Марса и установят там флаг. Он также говорил, что очень скоро «мы собираемся на Луну». Ранее, глава Белого дома поставил перед NASA задачу, согласно которой к 2024 году американцы должны высадиться на Луне «любой ценой».