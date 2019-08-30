Минобороны РФ опубликовало редкие архивные документы об освобождении Бухареста

На сайте Министерства обороны России открыт новый мультимедийный раздел. В нем содержится подборка исторических документов, посвященных операции по освобождению Бухареста.

Красная армия освободила столицу Румынии 75 лет назад. Документы, сопровождавшие Бухарестско-Арадскую операцию, поступили из фондов Центрального архива Министерства обороны России.

Раздел содержит массу материалов. В их числе фотокопии постановлений, выписки из журналов боевых действий, различные заметки из фронтовых газет, наградные листы и многое другое.

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В числе опубликованных документов – постановление Государственного комитета обороны, согласно которому вступление на территорию Румынии советских войск было вызвано продолжающимся сопротивлением германских войск и союзных им румынских войск. Документ также определял сохранение румынской государственности.

«… в занятых Красной Армией районах советов и органов советской власти не создавать, сохранить без изменения все существующие в этих районах румынские органы власти и существующую систему экономического и политического устройства. К румынскому гражданскому населению относиться с советским достоинством, не допускать никаких самочинных и произвольных действий», - говорится в постановлении.

Как следует из документов, жители Бухареста встречали советские войска с цветами. В политдонесении 53 армии отмечается – население Румынии встретило окончание войны их страны с СССР как большое облегчение.

«Вступление наших войск в столицу Румынии – город Бухарест прошло без инцидентов. Недоверие, насажденное немецкой пропагандой, быстро ушло. Улицы города быстро заполнялись народом. Люди восхищались порядку и боевой технике наших войск. На зданиях и в толпах народа появлялись советские флаги. Многие встречали наши части с цветами», - говорится в документе.

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О героизме и самоотверженности воинов Красной армии свидетельствует серия рассекреченных наградных документов. Гвардии старший сержант Прокофий Баранов, командовавший самоходной установкой ИСУ-122, в бою при Плоешти 29 августа 1944 года ценой своей жизни уничтожил три орудия крупного калибра, шесть автомашин, 30 солдат и офицеров противника. В разделе представлены и другие документы, свидетельствующие о подвигах советских солдат под Бухарестом.

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Подборка завершается приказом о почетном наименовании частей, которые отличились в боях за освобождение столицы Румынии. Также приказ определил победный салют в Москве в честь доблестных войск 2-го Украинского фронта. Тридцать первого августа над столицей СССР прогремели 24 залпа из 324 орудий.

Публикация документов об освобождении Румынии из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн, а именно – истории освобождения Восточной Европы.