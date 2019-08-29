Пакистан запустил способную нести ядерный заряд ракету: кадры испытаний

Пакистан провел успешное испытание баллистической ракеты «Газнави», которую можно оснастить как обычной, так и ядерной боеголовкой.

О запуске в своем микроблоге в Twitter сообщил глава пресс-службы ВС исламской республики генерал-майор Асиф Гафур.

Запуск ракеты класса «земля-земля» был осуществлен в ночь на 29 августа. По словам Гафура, «Газнави» способна поражать цели на расстоянии до 290 километров.

Как отметил генерал исламской республики, президент и премьер-министр Пакистана высоко оценили успешное испытание ракеты и поздравили в связи с этим событием народ страны.