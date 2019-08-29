СМИ показали «лучшее видео» со снежным человеком

В США опубликовали видеозапись, на которой якобы удалось запечатлеть снежного человека. Британское издание Daily Star утверждает, что это лучшая запись из когда-либо сделанных ранее.

Видео снято из автомобиля. Мужчина и женщина, проезжающие в ночном лесу, снимают местность вокруг себя и в один момент замечают, что как только фары осветили стволы за поворотом, среди них спряталась неясная высокая фигура, похожая по описанию на легендарного снежного человека.

Пассажирка авто шокировано восклицает, указывая на деревья, но «нечто» к этому моменту уже скрывается в темноте. В комментариях к ролику пользователи разделились во мнениях, что или кто на самом деле попало на видео, предполагая, что это мог быть, к примеру, медведь на задних лапах.

Напомним, ранее в ФБР рассекретили документы по вопросам исследований снежного человека. Бюро расследований опубликовало 22 ранее засекреченных документа. Исследования проводились в 1976 и 1977 годах директором американского информационного центра Питером Берном.