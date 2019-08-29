Отец умершей в Турции россиянки предположил, что у нее вырезали органы

В частной клинике Турции умерла несовершеннолетняя россиянка из Красноярска. О случившейся трагедии написал на своей странице в Facebook отец девочки.

Шестнадцатилетняя Софья отправилась на отдых с семьей в июле. На девятый день автопутешествия у девушки сильно заболел живот. Подростка отвезли в больницу, а уже там перенаправили в другой госпиталь, где поставили диагноз «острый аппендицит». По словам отца, все лечение Софьи заключалось лишь в капельницах и грелках на живот. Через девять часов девушка скончалась. Никаких медицинских документов родным не дали. Есть лишь свидетельство о смерти, где указано, что ее причиной был перитонит.

Как рассказал отец Софьи красноярскому телеканалу ТВК, на родину тело девочки доставили без части внутренних органов. Семья подростка уже обратилась в Следственный комитет. По факту случившегося назначена судмедэкспертиза.