В Приморье вышедшая из берегов река унесла автомобиль: видео

В Приморье по вышедшим из берегов рекам плавают иномарки. Автомобили стали жертвами наводнения, возникшего из-за проливных дождей.

На кадрах видео инцидента запечатлено, как оператор-очевидец и еще несколько человек стоят на мосту через реку и смотрят на застрявший между деревьями вдалеке белый автомобиль.

«Кто-то хорошо отдохнул и остался без машины», - в шутку заметил очевидец, опубликовавший ролик в Instagram.

Напомним, в Приморье за несколько суток выпало около трех месячных норм осадков, что вызвало подтопление территорий и локальные отключения электричества. Губернатор Приморья Олег Кожемяко ввел в связи с этим режим чрезвычайной ситуации во всем регионе.