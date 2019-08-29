В Италии произошло извержение вулкана на острове Стромболи

В Италии случилось новое извержение вулкана на острове Стромболи. Специалисты-сейсмологи зафиксировали взрыв высокой интенсивности - гора выбросила столб пепла и песка.

На склонах вулкана после этого начались сильные пожары, и пришлось задействовать авиацию. Взрыв не на шутку напугал туристов, которые находились поблизости.

Отдыхающие были шокированы пеплом и камнями, которые внезапно посыпались с неба прямо на них. Несмотря на это, пострадавших среди туристов и местных жителей не оказалось.