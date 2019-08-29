Министерство обороны РФ показало западным журналистам, как проходит восстановление Сирии

Самый крупный город и промышленный центр Сирии, Алеппо, показали западным журналистам. Рано утром в стране приземлился самолет с репортерами из Италии, Греции и Болгарии. Сразу же после приземления они отправились на местные производства.

Журналисты признались, что темпы восстановления и развития Сирии их поразили. По всей стране открываются текстильные и металлургические заводы, строятся новые жилые кварталы и реставрируются исторические здания.

Репортеры не забывают заслуги и российской стороны во всем этом, отмечая, что люди, которые громче всех кричали про свободу, либерализм и демократию в Сирии, на деле оказались банальными террористами и грабителями.

По словам прибывших в Сирию работников СМИ, благодаря подобным пресс-турам, организованным Министерством обороны России, постепенно развеивается миф о так называемой сирийской оппозиции, бытовавший ранее на Западе.