Пенные мародеры: в Парагвае люди растащили 40 тысяч банок пива после ДТП с грузовиком

В парагвайском Куругуати опрокинулся грузовик, перевозивший пиво. Воспользовавшись обстоятельствами, оказавшиеся рядом зеваки украли около 40 тысяч упаковок напитка.

© Elías Cabral, Ultimahora

По предварительным данным, водитель грузовика не успел вовремя затормозить и потерял управление, что и привело к аварии. Многотысячный пенный груз парализовал движение на несколько часов.

© Elías Cabral, Ultimahora

На кадрах, опубликованных в Facebook, видно, как люди подходят к разбросанным упаковкам и забирают их с собой. Полиции или иных экстренных служб на месте ДТП не наблюдается.