Маршрутка с пассажирами столкнулась с грузовиком под Ставропольем

В Кочубеевском районе Ставропольского края пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем. Авария произошла на 232 км ФАД «Кавказ».

Маршрутное такси Mercedes-Benz Sprinter следовало по маршруту Адлер - Владикавказ. По предварительным данным, в нем находились 23 человека, в том числе пять детей. Столкновение маршрутки с грузовым автомобилем МАН с полуприцепом произошло примерно в 6:10 по мск.

Как сообщает ставропольская Госавтоинспекция, в больницу города Невинномысска были доставлены 15 человек, только у двоих из них - водителя маршрутки и пассажира переднего сидения - врачи диагностировали травмы.

На месте происшествия работают наряды ДПС. Все обстоятельства аварии устанавливаются. На данный момент известно, что водитель микроавтобуса осуществлял частную перевозку пассажиров.