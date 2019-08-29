Филипп Киркоров устроил скандал на репетиции «Новой волны» в Сочи. Судя по видеозаписи, опубликованной в Instagram одного из городских пабликов, народному артисту России не понравилось отсутствие камер во время прогона его выступления.

Певец нецензурно выругался в адрес организаторов концертного зала. Он потребовал часовую репетицию с присутствием операторов, которые должны снимать шоу в прямом эфире.

«Плевать мне на ваш эфир прямой. Пока здесь не появятся камеры, ничего здесь не будет! И не говорите мне, что у вас шоу начинается в восемь!» — возмутился Киркоров.

Конкурс «Новая волна» стартовал в Сочи 24 августа. В нем принимают участие 13 финалистов из 11 стран мира.