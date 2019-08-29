NYT: секретная кибератака США уничтожила важную базу данных Ирана

Американские хакеры уничтожили важную базу данных Тегерана в результате секретной кибератаки. Она коснулась компьютерной сети Корпуса Стражей Исламской революции.

Как сообщает The New York Times, американской стороне якобы удалось временно парализовать работу систем, отвечающих за ракетные пуски. По данным издания, предлогом для атаки стало заявление американского министра внутренней безопасности, в котором он заявил об увеличившейся агрессии иранской стороны по отношению к государственным и частным структурам США в киберпространстве.

Ранее в кабмине ФРГ заявили о хакерской атаке, коснувшейся сотен национальных политиков. Секретные данные ведомства канцлера и лично Ангелы Меркель не затронуты. Атака была совершена на Бундестаг.