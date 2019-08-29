Трамп приостановил военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп распорядился пересмотреть программу военной помощи Украине. Только в 2019 году законодатели выделили на нее 250 миллионов долларов, куда вошли средства на помощь в области безопасности, включая вооружение, обучение и оборудование.

«Президент Дональд Трамп попросил пересмотреть программу финансирования, известную как “Инициатива содействия безопасности на Украине”, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах США», - сообщает газета Politico с ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации президента.

В комиссию, которая будет заниматься ревизией военной программы помощи для Украины, войдут министр обороны США Марк Эспер и советник по национальной безопасности президента Джон Болтон.

Как пишут журналисты, пока специальная комиссия будет заниматься этим вопросом, средства для Украины будут заморожены. При этом потратить их можно до 30 сентября, до истечения финансового 2019 года. В комитете по ассигнованиям Конгресса опасаются за «замороженные важные средства», в связи с чем парламентарии направили запрос в администрацию президента о том, почему задерживают «выделенные ресурсы».