Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Трамп приостановил военную помощь Украине

Тамара Астапенкова
05:59 29.08.2019
Пока специальная комиссия будет заниматься пересмотром программы, выделенные на нее средства будут заморожены.
Трамп приостановил военную помощь Украине
© Фото: Ron Sachs, Consolidated News Photos, Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп распорядился пересмотреть программу военной помощи Украине. Только в 2019 году законодатели выделили на нее 250 миллионов долларов, куда вошли средства на помощь в области безопасности, включая вооружение, обучение и оборудование.

«Президент Дональд Трамп попросил пересмотреть программу финансирования, известную как “Инициатива содействия безопасности на Украине”, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах США», - сообщает газета Politico с ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации президента.

В комиссию, которая будет заниматься ревизией военной программы помощи для Украины, войдут министр обороны США Марк Эспер и советник по национальной безопасности президента Джон Болтон.

Как пишут журналисты, пока специальная комиссия будет заниматься этим вопросом, средства для Украины будут заморожены. При этом потратить их можно до 30 сентября, до истечения финансового 2019 года. В комитете по ассигнованиям Конгресса опасаются за «замороженные важные средства», в связи с чем парламентарии направили запрос в администрацию президента о том, почему задерживают «выделенные ресурсы».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата28.08.2019, 07:40
«Карусель» огня: танкисты ЗВО отработали новые методы стрельбы в Воронежской области
Дата26.08.2019, 12:29
Назван состав сборной России по футболу на сентябрьские матчи отбора ЧЕ-2020
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата28.08.2019, 18:13
В России началось серийное производство истребителей МиГ-35
Дата25.08.2019, 15:54
Самолет, тягач и «полуторки»: видео редчайших артефактов, найденных в Арктике
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
05:59 В стране и мире
Трамп приостановил военную помощь Украине
05:20 В стране и мире
Из-за сильных ливней в Приморском крае введен режим ЧС
04:43 В стране и мире
В Госдуме оценили слова президента Грузии о диалоге с Москвой
02:25 В стране и мире
Эрдоган высказался о покупке российских истребителей Су-35 и Cу-57
01:50 В стране и мире
Болтон рассказал о предстоящей поездке в Белоруссию
События дня
События дня
МАКС-2019
Пожары в Сибири
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученый объяснил, что помешало Гитлеру создать ядерную бомбу
Названы самые непопулярные страны для путешествий
Видео
Ведущая «Разрушителей легенд» попыталась побить свой рекорд и погибла
Видео
Живая история: в Петербурге прошел футбольный турнир с участниками будущего фильма о «Динамо»
Ученые назвали главную опасность растительного масла
Видео
Вышел первый трейлер нового эпизода «Звездных войн»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.