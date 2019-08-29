Стало известно, как газировка влияет на шансы заболеть раком

Французские ученые выявили, что даже небольшой стакан сока или газировки, выпиваемый ежедневно, вполне может повысить риск заболеть раком. Для этого достаточно всего лишь 100 миллилитров.

По данным ученых, даже столь небольшой объем повышает риск развития онкологии в целом на 18% и рака молочной железы в частности на 22%. Употребление алкоголя, в свою очередь, повышает шансы заболеть онкологическим заболеванием на 8%.

Как говорится в статье на портале MedicalXpress, также увеличивает шансы онкологии красное мясо, причем также в небольших количествах. На 20% больше вероятность получения рака его любителями, если они будут употреблять 76 грамм говядины, свинины или баранины ежедневно.

Ранее израильские ученые из Университета Бен-Гуриона выяснили, что работа органов человека ухудшается, если долгое время употреблять напитки, содержащие заменитель сахара. Они также отметили, что длительное употребление газировки может привести к развитию рака.