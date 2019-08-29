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Военные и спасатели круглосуточно возводят дамбы в Хабаровском крае

Мария Герман
06:59 29.08.2019
Уровень Амура в Комсомольске-на-Амуре сейчас составляет 686 сантиметров. По прогнозам специалистов, вода еще будет подниматься.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Хабаровском крае уровень воды в реке Амур почти на полметра поднялся выше критических значений и продолжает расти. Спасатели наращивают дамбы на девять метров, работы идут в круглосуточном режиме. Подразделениям МЧС помогают военные.

Шесть лет назад все начиналось точно так же, вспоминает военнослужащий железнодорожного соединения ВВО Владислав Остроухов. Когда в город пришла большая вода, ему было 14 лет. Сначала Амур поднимался медленно, но потом его как будто прорвало. На возведение защитных сооружений бросили все силы.

«Тогда я еще не принимал участие в этом. Я знал, я видел, как солдаты работают. Не думал даже, что сам буду, когда-то так же», - рассказывает рядовой.

Гидрологическую обстановку может ухудшить циклон, который идет на Хабаровский край из Монголии. На недавнем заседании межведомственной комиссии было принято решение о наращивании дамбы. Все экстренные службы подключены. Спасателям помогает Министерство обороны. Для строительства дамб уже доставлено и отсыпано порядка 65 тысяч кубов инертных материалов.

Работа на карьере не прекращается ни днем, ни ночью. Практически каждую минуту туда подъезжают самосвалы. Экскаваторы загружают их грунтом: при этом работают и гражданские, и военные.

Сводный  отряд Восточного военного округа  насчитывает более 70 человек и 18 единиц техники. Военнослужащие  загружают мешки с песком и возводят  насыпную дамбу для защиты авиастроительного завода. Гидротехническое сооружение будет длиной около трех километров.

Опыт, который получили военные железнодорожники во время наводнения в 2013 году, позволил усовершенствовать технологию строительства. Теперь дамбу не только разравнивают бульдозером, но еще и утрамбовывают виброкатком. Это позволяет убрать из тела дамбы все полости, через которые может сочиться вода.

Уровень Амура в Комсомольске-на-Амуре сейчас составляет 686 сантиметров.  Подтоплено 19 жилых домов, 33 приусадебных участка. Спасатели эвакуируют население. В пункт временного размещения уже обратились 23 человека, девять из них – дети.  

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