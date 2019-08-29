В Германии разъяренный носорог перевернул машину с женщиной внутри: видео

В Германии произошло нападение носорога на легковой автомобиль с женщиной внутри. Инцидент произошел в сафари-парке «Серенгети».

Взрослый белый носорог несколько раз атаковал автомобиль, при этом переворачивая его. Долгое время он не унимался, пока машина не начала напоминать груду металла на колесах. Видео опубликовано каналом My News TV на Youtube.

В результате случившегося сильно пострадал автомобиль. Находившаяся внутри него сотрудница сафари-парка отделалась ушибами и синяками.