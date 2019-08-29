Диетолог раскрыл опасность колбасы для детей

Колбасы и сосиски могут привести к проблемам с почками у детей. Своими опасениями поделилась главный внештатный детский диетолог департамента здравоохранения Москвы Татьяна Брежнева.

По ее словам, некоторые родители слишком часто включают в рацион детей сосиски и колбасы, что приводит к появлению в организме ребенка избыточного белка. Это может стать причиной нарушения функции почек. Избыточный белок порой вызывает аллергические реакции и приводит к нервной возбудимости, пишет «Российская газета».

Детям школьного возраста необходимы растительные жиры, поэтому в рацион ребенка лучше добавлять по четыре чайные ложки масла (оливкового, подсолнечного или кукурузного). Достаточно заправлять им блюдо или салат. А вот пить воду или какие-либо другие напитки во время еды ребенку не рекомендуется, так как это только снизит аппетит и замедлит пищеварение.