Медведев пообещал проанализировать возможную связь незаконных рубок леса с природными пожарами

Федеральные власти внимательно проанализируют возможную взаимосвязь между таежными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке с незаконной вырубкой леса. Об этом заявил глава Кабинета министров РФ Дмитрий Медведев. Премьер пообещал принять жесткие меры в отношении так называемых черных лесорубов и выступил с рядом инициатив.

Глава правительства отметил, что в ситуации должны более внимательно разобраться представители правоохранительных органов и надзорных ведомств.

«Для того чтобы подобные попытки в будущем не возникали, я подписал поручение. Оно направлено на то, чтобы те орудия, которые используются при незаконных рубках леса - это могут быть различные механизмы, устройства, тракторы - в общем, любая техника, - изымались, то есть конфисковывались в доход бюджета», - заявил Медведев.

В настоящее время по данной схеме работают в Рыбнадзоре, специалисты которого изымают у недобросовестных рыбаков орудия лова. Дмитрий Медведев считает эту меру справедливой по отношению к такого рода действиям.

Лесные пожары сейчас полыхают на огромной территории в три миллиона гектаров. В связи с этим в четырех регионах - Иркутской области, Красноярском крае, республиках Саха (Якутия) и Бурятия - введен режим ЧС. К тушению очагов привлечена авиация Минобороны.