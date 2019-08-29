Ученый объяснил, что помешало Гитлеру создать ядерную бомбу

Третий рейх остался без ядерного оружия, так как руководство страны не считало его разработку приоритетной задачей и должным образом ее не финансировало. К тому же времени, отведенного историей, «попросту не хватило», заявил советник директора Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский.

«Германское руководство не считало задачу приоритетной и решило вести ее в ограниченных рамках. Гитлер так никогда и не принял ученых, отвечавших за атомную программу», – отметил он.

«Решающий», но неудачный эксперимент по пуску ядерного реактора известный немецкий ученый Вернер Гейзенберг провел в мае 1945 года «под грохот французских танков», уточнил Гагаринский. К тому же, у Гейзенберга, по его собственному признанию, не хватило мужества запросить для решения задачи необходимые материальные средства, заключил собеседник РИА Новости.

Первое испытание советской атомной бомбы произошло в 1949 году – 29 августа с этого события исполняется 70 лет. Атомщики СССР разработали ядерное оружие в ответ на аналогичные действия США, которые, в свою очередь, боялись, что по этому направлению их может опередить гитлеровская Германия.