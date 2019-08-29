Из-за сильных ливней в Приморском крае введен режим ЧС
По сообщениям синоптиков в регионе за двое суток выпало три месячные нормы осадков
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Губернатор Приморья Олег Кожемяко ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) во всем регионе из-за сильных ливней, обрушившихся на краq в последнее время.
«Губернатор сейчас на заседании КЧС (комиссии по чрезвычайным ситуациям) ввел краевой режим ЧС», - приводит слова пресс-службы ТАСС.
По сообщению синоптиков, в Приморье за последние двое суток выпало около трех норм месячных осадков, что вызвало подтопление территорий и локальные отключения электричества.
Ранее власти Владивостока ввели режим ЧС из-за сильных дождей. В городе были подтоплены дороги, жилые дома и аэропорт. Также некоторые улицы были перекрыты грязевыми потоками, содержащими грунт, камни и обломки деревьев.