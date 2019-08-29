Из российских аптек пропал жизненно важный препарат

Тысячи пациентов в России столкнулись с недостатком в аптеках жизненно важного препарата преднизолона. В нескольких регионах его невозможно свободно приобрести уже на протяжении нескольких месяцев.

Препарат, который помогает сразу при множестве различных заболеваний, стал практически недоступен для жителей Москвы, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Оренбургской, Челябинской, Омской областей, Краснодарского края. В аптеках его советуют приобретать в интернете, так как на прилавках, по словам провизоров, он отсутствует из-за перерегистрации.

Подобная ситуация уже наблюдалась в 2016 году. Тогда это было связано с дороговизной выпуска преднизолона: производители требовали поднять цену, которая не покрывает расходов. Однако жестко ограниченную государством стоимость для покупателей повысить так и не удалось.

«На самом деле речь идет об экономии средств фондов обязательного медицинского страхования. В этой связи есть конфликт интересов. Между интересами производителя получить прибыли и между интересами федеральных органов исполнительной власти попытаться минимизировать расходы бюджета», – пояснил «Звезде» юрист Александр Препьялов.

В Минпромторге при этом заявляют, что преднизолона производить меньше не стали. Минздрав же перекладывает ответственность за происходящее на аптеки. Когда дефицит лекарства устранят – на данный момент неизвестно.