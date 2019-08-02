Кондолиза Райс призвала украинцев «не отторгать россиян»

Бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс призвала украинцев жить в мире с гражданами России.

Она также отметила, что многие россияне хотят дружить с Украиной, в свою очередь украинскому государству «не стоит отвергать всех россиян».

«Не стоит отторгать всех россиян. Есть много россиян, которые хотят жить в мире с Украиной. И, в конце концов, Украина должна жить в мире с российским соседом», - заявила Райс в интервью украинскому изданию «Новое время».

Отношения между Москвой и Киевом ухудшились после государственного переворота на Украине. Кроме того, главной причиной возникшего конфликта стало воссоединение Крыма с Россией после референдума на полуострове.

В свою очередь российская сторона неоднократно заявляла, что не выступает стороной украинского конфликта, а наоборот, придерживается мирного урегулирования ситуации.