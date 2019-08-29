В Госдуме оценили слова президента Грузии о диалоге с Москвой
Депутат Адальби Шхагошев отметил, что риторика Зурабишвили по отношению к России изменилась.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях возобновления диалога между Москвой и Тбилиси. Депутат отметил, что риторика Зурабишвили по отношению к России изменилась.
«Ей осталось воспользоваться практическим примером турецкого лидера Эрдогана и принести извинения за несуразные выражения о том, что «Россия — агрессор, Россия — оккупант», - приводит слова Шхагошева телеканал «Дума ТВ».
Ранее за антироссийскую риторику предлагал публично извиниться президенту Грузии и спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, если «публично нахамили», то стоит и публично за это отвечать.