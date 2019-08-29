Названы самые непопулярные страны для путешествий

Эксперты по планированию путешествий назвали наиболее непривлекательные для российских туристов направления летом 2019 года. Основными причинами для отказа от путешествий оказались высокие цены на перелеты и закрытость государств.

Лидирующую строчку в антирейтинге занял южноамериканский Уругвай, билет в который был приобретен туристом за 86 тысяч рублей. На втором месте оказался остров Аруба в Карибском море, принадлежащий Нидерландам: перелет туда обошелся в 72 тысячи. На третьей строчке расположился Сальвадор, небольшое государство в Центральной Америке, куда путешественник добрался за 68 тысяч рублей.

Самыми бюджетными, но невостребованными у туристов странами оказались Саудовская Аравия и африканская Эритрея. Первое государство не выдает туристических виз, а второе известно по своим жесткими условиям несения военной службы: призываются и мужчины, и женщины, а срок службы может достигать 15 лет, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Ранее туроператоры рассказали, где собираются отдохнуть россияне грядущей осенью. Спрос на путешествия именно в это время повысился на 25% по сравнению с прошлым годом.