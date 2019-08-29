Звездная прогулка: в Роскосмосе подтвердили реализуемость проекта по космическому туризму

В головном институте «Роскосмоса» подтвердили возможность технической реализации проекта компании «КосмоКурс», которая планирует отправлять туристов в космос по суборбитальной траектории. Для этого в ЦНИИмаш был проведен поверочный баллистический анализ номинальных траекторий выведения многоразовой суборбитальной ракеты космического назначения.

«Полученные специалистами института результаты расчетов показали хорошее согласование с данными компании «КосмоКурс», сделан вывод о технической реализуемости представленной схемы полета многоразового суборбитального космического комплекса и его составных частей», - приводит сообщение компании РИА Новости.

Заключении ЦНИИмаша было направлено в «Роскосмос». Однако, у частной компании «КосмоКурс» были запрошены ряд дополнительных обоснований, связанных с районом расположения космодрома.

Ранее сообщалось, что для размещения первого частного космодрома рассматриваются Татарстан и Нижегородская область. При этом в «КосмоКурсе» уточняли, что площадку построят там, где быстрее удастся урегулировать все вопросы с региональными властями. Сейчас на сайте компании указана Нижегородская область. Также уточнялось, что строительство частного космодрома для полетов туристов должно завершиться к 2023 году.

Для туристических полетов «КосмоКурс» разрабатывает одноступенчатую возвращаемую ракету и корабль, в котором будут размещаться 6 туристов и инструктор. В компании планируют совершить первый полет в 2025 году. Он будет длиться около 15 минут, из которых 5-6 минут туристы проведут в невесомости, а высота полета составит около 200 километров.