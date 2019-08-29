В ЛНР открылся новый пункт для получения российского гражданства

В городе Петровское самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) открыли дополнительный пункт приема документов на оформление российских паспортов. С его помощью также можно получить гражданство ЛНР.

Инициатива связана с тем, что жителям отдаленных поселков было сложно добираться до города Красный Луч, где изначально начали принимать документы.

«Было принято решение об открытии дополнительного пункта приема документов на гражданство Российской Федерации с целью создания более комфортных условий для граждан», – сообщили в центре общественных связей МВД ЛНР.

В новом отделении работают три человека. В дальнейшем штат планируется расширить. Ранее пункты приема документов на получение российского гражданства открылись в городах Ровеньки и Свердловск в ЛНР.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном порядке выдаче российского гражданства жителям Луганской и Донецкой народных республик. С 17 июля на получение паспортов РФ также могут претендовать украинцы, проживающие на всей территории Луганской и Донецкой областей.