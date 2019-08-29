Собака придумала хитроумный трюк, чтобы выпрашивать еду: видео

Бездомный пес по кличке Гае из таиландского Бангкока научился выпрашивать еду при помощи хитрого трюка. Собака делает вид, что травмирована, и таким образом вызывает сострадание у проходящих мимо людей.

На видео, которое появилось в Сети, Гае демонстрирует свои актерские способности: ползет по земле, подтаскивая за собой левую ногу. Спустя несколько мгновений пес подпрыгивает и начинает весело крутиться на всех четырех лапах, не испытывая никаких неудобств.

Одна из горожанок рассказала изданию AOL, что старая бродяга живет на одном месте уже несколько лет и всегда пользуется своей выдумкой.

«Я кормлю ее рисом, но у нее все еще есть эта привычка. Она очень умна. Мы проверили обе ее ноги и с ними все в порядке», – добавила она.

Ранее в интернете появилось видео, на котором два десятка медведей окружили людей, чтобы получить еду. Чтобы добиться желаемого, звери показывали забавные трюки.