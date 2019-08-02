Внучку Кеннеди обнаружили мертвой в семейном поместье

Внучка бывшего генерального прокурора США и младшего брата президента Джона Кеннеди Роберта умерла в возрасте 22 лет в семейном поместье. Официальная причина смерти Сирши Кеннеди не называется.

По данным близких к семье источников, произошедшее может быть связано с употреблением наркотических средств. Сообщается, что рядом с погибшей был обнаружен медицинский препарат, применяемый в качестве анальгетика и средства для лечения зависимости.

«Наши сердца разбиты из-за потери нашей любимой Сирши. Ее жизнь была наполнена надеждами, обещаниями и любовью. Она заботилась о друзьях и семье», - цитирует родственников The Daily Mail.

Сирша была родственницей Роберта Кеннеди, занимавшего пост генерального прокурора США в 60-х годах прошлого века по назначению старшего брата. После его убийства Кеннеди-младший также пытался занять пост президента, но потерпел неудачу и был убит в 1968 году в результате покушения.